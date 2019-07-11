Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Всемирного конгресса украинцев»

Деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» в России признана нежелательной, сообщает Генпрокуратура.

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», – сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

В Минюст направлена информация о принятом решении. Далее министерство должно внести сведения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В июле 2015 года Совет Федерации направил в Генпрокуратуру, МИД и Минюст «патриотический стоп-лист» из 12 иностранных НКО, куда вошли в том числе Всемирный конгресс украинцев и Украинский Всемирный координационный совет.