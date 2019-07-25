Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Атлантического совета»

Генпрокуратура России сообщила, что считает нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Атлантический совет».

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Atlantic council of the United States (Atlantic council) («Атлантический совет», США)», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Там уточняется, что данная организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Согласно установленной процедуре, данную информацию направят в Минюст, который и внесет «Атлантический совет» в список нежелательных организаций.

«Атлантический совет» был создан в 1961 году при НАТО с целью поддержки сотрудничества США и Западной Европы.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Всемирного конгресса украинцев».