В США назвали запуск «Северного потока – 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск «Северного потока – 2» нанесет сокрушительный удар по безопасности Европы, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Северный поток – 2» нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы. Это усилит влияние России на европейскую внешнюю политику. Европа станет более зависимой от сбоя поставок», – сказал американский министр, передает ТАСС.

Газопровод для стран, подключившихся к «Северному потоку – 2», станет единственным источником получения этой энергии, добавил он.

Перри отметил, что маршрут проляжет через «зависимые страны», которые «Москва (попытается) подчинить своей воле».

Он предложил в качестве альтернативы поставки из США, уточнив, что они могли бы «укрепить энергетическую безопасность» Европы.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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