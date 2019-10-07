Не принявшую у пенсионера монеты кассиршу решено уволить

Кассир магазина Billa, которая не дала пенсионеру расплатиться 10 копеечными монетами за хлеб, будет уволена, заявила генеральный директор компании Елена Мальцева, решение было принято по итогам внутреннего расследования.

«Было установлено, что действия кассира не соответствуют стандартам работы ООО «БИЛЛА». Компания не поддерживает действия кассира, подобное поведение неприемлемо для нас. ООО «БИЛЛА» приносит свои извинения за действия недобросовестного сотрудника, с которым принято решение прекратить трудовые отношения», – сказала Мальцева радиостанции «Говорит Москва».

В компании отметили, что работают в соответствии с российским законодательством и принимают все находящиеся в обращении купюры и монеты, а также карты разных платёжных систем.

В результате инцидента на кассе, за пенсионера заплатила женщина из очереди. Покупатели оставили отзыв в книге жалоб магазина.

Ранее в Москве сотрудница почты выдала слепому пенсионеру ксерокопии денег вместо настоящей пенсии.