Астрономы нашли следы мощнейшего взрыва в центре Млечного Пути

Следы мощнейшего взрыва, который произошел в центре Млечного Пути около 3,5 млн лет назад, были найдены астрономами международной группы во главе с профессором Джоссом Блэнд-Хоторном из австралийского научного центра ARC Centre of Excellence for All-Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3-D).

Краткие результаты исследования, которое будет опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, приводит Phys.org.

В частности, ученые утверждают, что эпицентр взрыва находился в центре Млечного Пути, рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A*, чья масса в 4,2 млн раз превышает массу солнца, цитирует сообщение Phys.org «Российская газета».

В результате взрыва образовались два гигантских и расширяющихся конусообразных луча энергии. Их вершины соприкоснулись в центре нашей галактики и, прорезав его, устремились в глубокий космос, расширяясь по мере удаления от источника. Такое явление названо сейфертовской вспышкой. Астрономы полагают, что она была такой силы, что ударила в Магелланов Поток – длинный шлейф газа, который идет от соседних карликовых галактик, известных как большие и малые Магеллановы Облака. Магелланов Поток находится примерно на расстоянии 200 тысяч световых лет от Млечного Пути.

«Эта вспышка, вероятно, напоминала луч маяка. Представьте себе темноту. Затем кто-то на короткое время включает маяк, и луч разрезает эту темноту», – рассказал профессор Блэнд-Готорн.

Ученые считают, что взрыв был такой мощный, что, вероятнее всего, был вызван ядерной активностью, связанной с черной дырой.

По предварительным данным, взрыв произошел чуть более трех миллионов лет назад. По космическим меркам, это произошло относительно недавно, в это время в Африке уже жили австралопитеки. К примеру, астероид, который спровоцировал гибель динозавров, врезался в Землю 63 млн лет назад.

«Мощное излучение энергии вышло прямо из центра галактики и попало в окружающую материю. Это свидетельствует, что центр Млечного Пути является гораздо более динамичным местом, чем мы думали ранее. Это счастье, что мы не живем там!» – добавила профессор директор ASTRO 3-D Лиза Кьюли.

Ранее астрономы обнаружили невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку».