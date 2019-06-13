Ученые обнаружили сжавшую Млечный Путь в «гармошку» невидимую галактику

Астрономы считают, что волнистая структура на окраинах нашей Галактики появилась в связи с тем, что через нее недавно пролетела невидимая «темная галактика» Antlia 2, говорится в публикации в Astrophysical Journal Letters.

Долгое время считалось, что Вселенная состоит из трех типов галактик: древних эллиптических скоплений звезд, которые похожи на огромный шар, «плоских» блинообразных, как наша Галактика, и объектов неправильной формы.

Однако четыре года назад ученые начали изучать структуру Кольца Единорога – необычно плотной ленты из звезд рядом с окраинами Млечного Пути – и пришли к выводу, что галактики могут быть похожи на гармошку или распущенный веер, заплетенный в спираль, пишет РИА «Новости».

После того, как астрономы получили возможность проверить данную теорию благодаря открытию нескольких сотен ранее неизвестных звезд на невидимой для нас «обратной» стороне Галактики, оказалось, что по краям она имеет структуру сжатой спирали.

Сотрудница Технологического института Рочестера (США) Суканья Чакрабарти с коллегами считают, что причиной появления «складок» на окраине Млечного Пути стала галактика невидимого типа Antlia 2. Жители Земли не могли ее наблюдать в связи рекордно маленькими размерами и наличием малого количества звезд, которых примерно в 100 раз меньше, чем в состоящих из темной материи на 99,99% «сверхтемных» галактиках.

По мнению ученых, именно это могло стать причиной искривлений вопреки другим теориям. Чакрабарти с коллегами смогут проверить свои догадки в ближайшие годы, когда научная команда телескопа GAIA опубликует новые данные наблюдений, которые помогут вычислить скорость и направление движения Antlia 2, а также понять, действительно ли она стала одним из «скульпторов» Млечного Пути.

Ранее на фото попало столкновение двух галактик.