Столкновение двух галактик зафиксировали на фото

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнародовало снимок столкновения двух галактик в созвездии Геркулеса.

Снимки были сделаны телескопом «Хаббл», на них зафиксирован объект под названием NGC 6052, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство. Он находится на расстоянии порядка 230 световых лет от нашей планеты.

Объект был обнаружен еще в 1784 году английским астрономом Уильямом Гершелем. Объект был описан как единая галактика «неправильной» формы, но впоследствии ученые пришли к выводу, что это две столкнувшиеся галактики.

Отмечается, что галактика Млечный Путь, в которой находится Солнечная система, также столкнется с соседней галактикой Андромедой примерно через 4 млрд лет.