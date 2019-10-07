Дипломатов не пустили к задержанной в Иране россиянке

Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, задержанной в Тегеране, заявил ее бывший муж Борис Войцеховский.

«Я знаю, что позавчера и вчера представители нашего консульства были в иранском МИДе, пытались что-то сделать, получить доступ к Юлии. Насколько я понимаю, попытки пока не увенчались успехом. Она по-прежнему находится в СИЗО и ждет хотя бы какого-то решения и возможности встретиться с кем-то из представителей России», – передает Ura.ru слова Войцеховского.

По его словам, суд, который был запланирован на 5 октября, перенесли на неопределенное время.

«Дело в том, что были выходные. Все надеются, что, возможно, это случится сегодня», – объяснил Войцеховский, добавив, что телефонной связи с Юзик до сих нет.

Тем временем директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов рассказал, что Москва рассчитывает, что Юзик будет скоро отпущена на свободу.

«Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», – передает РИА «Новости» слова Кабулова.

«Скорее всего, да», – добавил он, отвечая на вопрос, может ли это произойти уже на этой неделе.

Ранее СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Иранский посол в Москве также подтвердил скорое освобождение Юзик. Однако позже МИД Ирана не подтвердил сообщения о скором освобождении Юзик.

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Сообщалось, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.

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