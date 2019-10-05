Дипломаты опровергли скорое освобождение задержанной в Иране россиянки

Министерство иностранных дел Ирана не подтвердило сообщения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик, сообщил пресс-атташе посольства России в исламской республике Андрей Ганенко.

«Посольство запросило у МИД Ирана доступ (к Юзик) и разъяснения. Информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – сказал ТАСС дипломат.

Ранее СМИ со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Тегеран пообещал отпустить российскую журналистку. Иранский посол в Москве также подтвердил скорое освобождение Юзик.

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Сообщалось, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.

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