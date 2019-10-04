Иранский посол в Москве подтвердил скорое освобождение российской журналистки

Посол Ирана в Москве Мехди Санаи в разговоре в министерстве иностранных дел сообщил, что российская журналистка Юлия Юзик была задержана правоохранителями в Тегеране для дачи показаний.

«Санаи подтвердил, что Ю.В.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Сообщалось, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.