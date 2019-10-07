Исследование прибыли российских компаний показало «кавказский парадокс»

Предприятия среднего и крупного бизнеса шести республик Северного Кавказа, а также Ростовской области по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировали убыточность, при этом три северокавказских региона возглавили список субъектов с наибольшей долей прибыльных компаний, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

FinExpertiza на основе данных Росстата составила рейтинг регионов с наихудшими финансовыми результатами бизнеса. Первое место в нем заняла Ростовская область (минус 23,5 млрд рублей). Там убытки компаний больше, чем потери всех кавказских предприятий вместе взятых, передает РБК.

Далее регионы распределились следующим образом:

Дагестан – минус 9,6 млрд рублей;

Чечня – минус 4,6 млрд рублей;

Кабардино-Балкария – минус 2,8 млрд рублей;

Северная Осетия – минус 797 млн рублей;

Карачаево-Черкесия – минус 326 млн рублей;

Ингушетия – минус 58 млн рублей.

При этом авторы исследования указали на внешне парадоксальную ситуацию, при которой Ингушетия, Чечня и Дагестан возглавили рейтинг регионов с самой высокой долей прибыльных компаний. В Ингушетии по итогам первого полугодия прибыль получили почти 82% предприятий среднего и крупного бизнеса, в Чечне – 78,6%, в Дагестане – 77%.

«В северокавказских республиках, действительно, много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик. А вот вес убыточных организаций значителен», – пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, сколько денег Россия вложила в Чечню.

