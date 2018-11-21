Сколько денег Россия уже вложила в Чечню?

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики заявил, что если бы региону из федерального бюджета выделялось больше средств, то развитие республики было бы более ощутимым.

Кавказские республики традиционно находятся в числе дотационных регионов. Из 85 регионов РФ регионами-донорами является только 12. Больше половины от всей суммы дотаций (в 2018 году - 645 млрд рублей), получает 13 регионов, в их числе и Чеченская республика. Так, в 2018 году она получит из федерального центра 27 млрд рублей. Однако лидером получения дотаций является Дагестан, получающий в текущем году вдвое больше Чечни - 59 млрд рублей.

В 2019 году дотации для Чечни в очередной раз подрастут. Регион получит 30,44 млрд рублей из центра против 66,2 млрд, которые достанутся Дагестану. При этом, далеко не для всех дотационных регионов выплаты растут. Например, в 2017 году для Красноярского и Пермского края, Липецкой и Челябинской области они были сокращеныв связи с улучшением ситуации с доходами в этих регионах.

При этом, повода обижаться, например, на Крым у Чеченской республики нет. Крыму достаются более скромные дотации из федерального бюджета – 17,7 млрд рублей на 2018 год, что даже немного меньше 2017 года. Да и более высокие дотации Дагестану имеют логичное объяснение – там живет почти в три раза больше населения, чем в Чечне.

На центр тоже грех жаловаться. Дотации из бюджета РФ постоянно растут, даже не смотря на кризис. Для сравнения: в 2014 году дотации Чечне составили 17,5 млрд рублей, в 2016 году – 22 млрд рублей.

Справедливости ради надо сказать, что с точки зрения размера дотаций на одного жителя, Чечня тоже не в лидерах. Больше всего получают Камчатский край, Якутия, Магаданская область, то есть северные регионы, где население в разы меньше, чем в кавказских республиках. Почему так? Потому что к этим регионам применяются более высокие коэффициенты, ведь жизнь в Якутии или на Камчатке в разы дороже, чем в кавказских республиках.

По оценке РБК, с 2001 по 2014 года (за 13 лет)

Чечня получила в общей сложности 464 млрд рублей из федерального бюджета. Сюда входят субсидии, субвенции и дотации. В среднем в год Чечня получала около 60 млрд рублей.

Почему же глава Чеченской республики говорит о нехватке денег, ведь бюджетные дотации растут? Дело в том, что они - не единственный способ помощи. Центр финансово подпитывал Чечню также через федеральные целевые программы и по линии Корпорации развития Северного Кавказа. Эти средства посчитать уже сложнее.

Именно на урезание финансирования ФЦП и жалуется Рамзан Кадыров. «Нам тогда дали 75 млрд руб., говорят: восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?».

Если в прежние годы проблем с финансированием по линии ФЦП, как правило, не возникало, то сейчас необходимость урезания расходов бюджета бьёт в первую очередь именно по таким программам. В 2000-2007 годах через ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики» было освоено порядка 53,5 млрд рублей. Через ФЦП «Социально-экономические развитие Чеченской Республики» в 2008-2012 годы регион получил более 98 млрд рублей. Теперь программа развития Чечни закончилась.

Осталась только Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), на которую буквально накануне, 12 декабря, «наехала» Счетная палата. И это может вылиться в снижение финансирование еще и по этой линии. Счетная палата признала неудовлетворительной работу КРСК в 2016-2018 гг.: не достигнута ни одна из обозначенных в стратегии 2011 года ключевых задач корпорации, проектная деятельность практически отсутствовала, а на балансе накоплены убытки в 3 млрд рублей к концу 2018 года. Корпорация также не сумела грамотно распорядиться бюджетными дотациями: из сотни инвестзаявок за 2,5 года до стадии реализации дошли только две, отметили в Счетной Палате. В самой корпорации с выводами Счетной палаты не согласны.