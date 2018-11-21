Сколько денег Россия уже вложила в Чечню?

Взгляд
13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
Перейти а раздел…

Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
Перейти а раздел…

«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов 2019 и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21 век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да, вы смеетесь. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    За что дерутся украинские депутаты

    Обсуждение: 10 комментариев

    Почему Арктика имеет критическое значение для России

    Что известно об алкоголизме Порошенко

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
      Подробности...

      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
      Подробности...
      Обсуждение: 38 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:МИД назвал решение США по ракетному договору юридически «ничтожным»
          Путин рассказал о важном разговоре со «своеобразным» ЕльцинымРоссийский авиадвигатель одобрен EASAМихаил Леонтьев объяснил, почему назвал губернатора Хакасии «дебилом»Опубликовано видео наезда школьницы с «влиятельными» родителями на инспектора ДПС в Челябинске
          МВД ввело мораторий на «замучившие всех» поправки в ПДДГазпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон гратаИзвестного певца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство
          Московский суд принял решение о депортации украинской журналисткиУкраинцы накинулись на боксера Усика из-за слов о Киево-Печерской лавреПротив российских биатлонистов в Австрии начали следственные действияРоссийский спецназ начал получать «супероружие»

          Главная тема


          Устоит ли "Северный поток" под натиском «безумцев»

          вероятный противник


          На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО

          армия и вооружения


          В России разработан первый беспилотник-перехватчик

          кадровые изменения


          Стало известно о грядущих перестановках в руководстве флотов

          Видео

          «атакующий хищник»


          Названы шансы Су-57 в бою с F-35

          языковая проблема


          Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

          поставки энергии


          Россия поможет Юго-Восточной Азии создать энергетическое суперкольцо

          проект закона


          Как будут наказывать за фейки и оскорбление символов России в интернете

          разорительный реверс


          Почему Украина стала переплачивать за импортный газ

          Новая реальность


          Дмитрий Дробницкий: США и Китай развязывают «мировую цифровую войну»

          Цензура в интернете


          Екатерина Ракитина: Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

          «Гражданская оборона»


          Алексей Колобродов: Как Егор Летов отстроил Небесный портал

          на ваш взгляд


          Нужна ли России военная база в Венесуэле?

          Сколько денег Россия уже вложила в Чечню?

          Кадыров утверждает, что для процветания республики центр должен выделять больше средств

          		   13 декабря 2018, 18:10
          Фото: Елена Афонина/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики заявил, что если бы региону из федерального бюджета выделялось больше средств, то развитие республики было бы более ощутимым.

          Кавказские республики традиционно находятся в числе дотационных регионов. Из 85 регионов РФ регионами-донорами является только 12.  Больше половины от всей суммы дотаций (в 2018 году - 645 млрд рублей), получает 13 регионов, в их числе и Чеченская республика. Так, в 2018 году она получит из федерального центра 27 млрд рублей. Однако лидером получения дотаций является Дагестан, получающий в текущем году вдвое больше Чечни - 59 млрд рублей.

          В 2019 году дотации для Чечни в очередной раз подрастут. Регион получит 30,44 млрд рублей из центра против 66,2 млрд, которые достанутся Дагестану. При этом, далеко не для всех дотационных регионов выплаты  растут. Например, в 2017 году для Красноярского и Пермского края, Липецкой и Челябинской области они были сокращеныв связи с улучшением ситуации с доходами в этих регионах.

          При этом, повода обижаться, например, на Крым у Чеченской республики нет. Крыму достаются более скромные дотации из федерального бюджета – 17,7 млрд рублей на 2018 год, что даже немного меньше 2017 года. Да и более высокие дотации Дагестану имеют логичное объяснение – там живет почти в три раза больше населения, чем в Чечне.

          На центр тоже грех жаловаться. Дотации из бюджета РФ постоянно растут, даже не смотря на кризис. Для сравнения: в 2014 году дотации Чечне составили 17,5 млрд рублей, в 2016 году – 22 млрд рублей.

          Справедливости ради надо сказать, что с точки зрения размера дотаций на одного жителя, Чечня тоже не в лидерах. Больше всего получают Камчатский край, Якутия, Магаданская область, то есть северные регионы, где население в разы меньше, чем в кавказских республиках. Почему так? Потому что к этим регионам применяются более высокие коэффициенты, ведь жизнь в Якутии или на Камчатке в разы дороже, чем в кавказских республиках.

          По оценке РБК, с 2001 по 2014 года (за 13 лет)

          Чечня получила в общей сложности 464 млрд рублей из федерального бюджета. Сюда входят субсидии, субвенции и дотации. В среднем в год Чечня получала около 60 млрд рублей.

          Почему же глава Чеченской республики говорит о нехватке денег, ведь бюджетные дотации растут? Дело в том, что они - не единственный способ помощи. Центр финансово подпитывал Чечню также через федеральные целевые программы и по линии Корпорации развития Северного Кавказа. Эти средства посчитать уже сложнее.

          Именно на урезание финансирования ФЦП и жалуется Рамзан Кадыров. «Нам тогда дали 75 млрд руб., говорят: восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?».

          Если в прежние годы проблем с финансированием по линии ФЦП, как правило, не возникало, то сейчас необходимость урезания расходов бюджета бьёт в первую очередь именно по таким программам. В 2000-2007 годах через ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики» было освоено порядка 53,5 млрд рублей. Через ФЦП «Социально-экономические развитие Чеченской Республики» в 2008-2012 годы регион получил более 98 млрд рублей. Теперь программа развития Чечни закончилась.

          Осталась только Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), на которую буквально накануне, 12 декабря, «наехала» Счетная палата. И это может вылиться в снижение финансирование еще и по этой линии. Счетная палата признала неудовлетворительной работу КРСК в 2016-2018 гг.: не достигнута ни одна из обозначенных в стратегии 2011 года ключевых задач корпорации, проектная деятельность практически отсутствовала, а на балансе накоплены убытки в 3 млрд рублей к концу 2018 года. Корпорация также не сумела грамотно распорядиться бюджетными дотациями: из сотни инвестзаявок за 2,5 года до стадии реализации дошли только две, отметили в Счетной Палате. В самой корпорации с выводами Счетной палаты не согласны. 


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............