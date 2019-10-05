США выделят Грузии рекордные 132 млн долларов помощи

Американский сенат включил в проекте бюджет на 2020 год пункт о выделение Грузии рекордной финансовой помощи в размере 132 млн долларов, говорится в сообщении грузинского МИД.

Как отметили в дипломатическом ведомстве, финансовая помощь будет выделена в рамках «Закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ (SFOP) на 2020 финансовый год», который утвердил комитет по ассигнованиям сената США. Данный закон определяет приоритеты США в поддержке и помощи странам-партнерам, пишет «Грузия online».

«Сумма, выделенная Грузии в законопроекте 2020 года, значительно увеличена и составляет 132 млн долларов, что является самым высоким показателем в истории грузино-американских отношений. В частности, 40 млн долларов Грузия получит из Фонда финансирования иностранных вооруженных сил (FMF), что на 5 млн больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении грузинского МИД.

Согласно законопроекту, Вашингтон не будет финансово поддерживать страну, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии или установила с ними дипломатические отношения.

Также законопроект предусматривает выделение 285 млн долларов для стран Европы и Евразии, включая Грузию, для поддержки западной интеграции.

Ранее сообщалось, что НАТО укрепит сотрудничество с Грузией из-за усиливающегося российского присутствия в черноморском регионе. В сентябре Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».

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