Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

Грузии стоит рассмотреть возможность вступления в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии», заявил бывший генсек организации Андерс Фог Расмуссен.

Одним из основных критериев вступления в НАТО является решение территориальных конфликтов. Однако после вооруженной агрессии Тбилиси против Цхинвала в августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия получили независимость, которую признала Россия и ряд других стран.

«Если Грузия должна стать будущим членом НАТО, вы должны продолжить реформы демократии, бороться против коррупции, обеспечить свободу слова и защиту меньшинства... Я считаю, что вы должны начать дискуссии в связи с тем, будет ли для вас приемлемо стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО», – цитирует РИА «Новости» выступление Расмуссена на международной конференции в Тбилиси.

Предложение экс-генсека НАТО вызвало интерес у представителя оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отара Кахидзе, он считает, что власти должны рассмотреть этот вопрос.

Однако лидер парламентского большинства Гия Вольский отметил, что этот вопрос достаточно сложный.

«Существуют вопросы, которые требуют обсуждения. Необходим общий консенсус, дополнительных комментариев это не требует. Ни мы, ни одна политическая сила не откажется от этих территорий... Принятие Грузии в любую международную организацию должно произойти в тех границах, которые признает международное сообщество, в том числе НАТО»,– сказал Вольский.

Ранее в Абхазии заявили, что диалог с Грузией возможен при ее отказе от воинственной риторики в отношении Абхазии и желании на деле менять взаимоотношения с республикой.