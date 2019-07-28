В Абхазии назвали условия для диалога с Грузией

Диалог Сухума и Тбилиси возможен только при отказе Грузии от воинственной риторики в отношении Абхазии и желании на деле менять взаимоотношения с республикой, заявил вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян.

«Прямой диалог между Тбилиси и Сухумом вполне возможен, но есть ряд предварительных условий. В их числе – отказ от воинственной риторики и желание не на словах, а на деле менять наши взаимоотношения», – приводит РИА «Новости» слова вице-спикера абхазского парламента.

При этом Галустян с сожалением заметил, что вся история послевоенного развития Абхазии показывает, что грузинские власти независимо от того, какую политическую силу они представляют, «хотят поработить» абхазский народ.

По его словам, примирительные заявления, которые в последнее время регулярно раздаются из Тбилиси «очевидно, ничего не стоят», поскольку в рамках Женевских дискуссий грузинская сторона отказывается от подписания соглашения о неприменении силы в отношении Южной Осетии и Абхазии.

«Представители данной фракции могли бы инициировать ряд митингов в поддержку идеи принятия соглашения о неприменении силы и признания суверенитета Абхазии», – добавил Галустян.

Парламентская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники провели в центре города Батуми митинг, на котором требуют, чтобы Грузия выбрала курс на неучастие в военных блоках, в то же время отказалась от воинственной риторики в отношении России, и чтобы российско-грузинские отношения были возвращены на докризисный уровень. В частности, лидер партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили на митинге заявила о необходимости «начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой».

В воскресенье десятки тысяч грузин вышли на митинг в Батуми за восстановление отношений с Россией.

Между тем, в субботу на западе Грузии по направлению Абхазии начались крупномасштабные учения НАТО.

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