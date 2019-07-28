На митинг за восстановление отношений с Россией вышли десятки тысяч грузин

Несколько десятков тысяч человек приняли участие в воскресном митинге в Батуми, выступив за нормализацию отношений Грузии с Россией. Акция состоялась по инициативе оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».

Митинг состоялся на площади Эра, расположенной в центре города. По разным подсчетам площадь вмещает от 25 до 30 тыс. человек. Место проведения митинга было занято полностью, передает ТАСС.

Уточняется, что в митинге принимали участие жители Аджарии и соседнего с ней края Гурии, Тбилиси и других уголков Грузии.

Люди вышли на площадь, несмотря на 26-градусную жару, царившую в Батуми. От солнца они укрывались зонтами и головными уборами.

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Депутат парламента Грузии Ада Маршания призвала власти незамедлительно начать диалог с Москвой, чтобы решить все острые политические проблемы. «Мы должны начать также тяжелейший разговор с абхазами и осетинами», – добавила она.

В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили подчеркнула, что защитников интересов страны, выступающих за укрепление позиций Тбилиси по ряду вопросов, принято клеймить «российскими агентами». «Защищаешь грузинские земли – ты российский агент, выступаешь против пропаганды ЛГБТ-сообщества – российский агент. Представьте, насколько далеко идет это безумие», – сетует она, критикуя прозападный фланг оппозиции.

Напомним, отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Новый скандал разразился 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. В Госдуме собрались ввести санкции против Грузии, однако президент Владимир Путин выступил против этого предложения. Российский лидер отметил, что оценивать отношения двух стран нужно «по-серьезному, глубоко», а не реагировать на «внешние проявления каких-то подонков».

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