В Грузии начались крупномасштабные учения НАТО

Многонациональные учения «Agile Spirit – 2019» («Проворный дух») начались в Грузии в субботу на военной базе в Сенаки на западе страны по направлению Абхазии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщило Общественное ТВ Грузии, маневры продлятся по 9 августа, в них примут участие свыше 3 тыс. военных.

Такие учения проводятся в Грузии с 2011 года, на этот раз они самые масштабные – прибыли представители 14 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса. До сих пор максимум участвовали военные девяти стран.

В учениях примут участие военные США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции, Украины и Грузии.

В целом на нескольких базах минобороны Грузии будут отрабатываться элементы взаимодействия, пройдут боевые стрельбы.

Напомним, перед маневрами НАТО в Грузии в Южном военном округе (ЮВО) прошли масштабные двусторонние учения с участием двух общевойсковых армий.

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