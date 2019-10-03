В НАТО пообещали усилить сотрудничество с Грузией

НАТО укрепит сотрудничество с Грузией из-за усиливающегося российского присутствия в черноморском регионе, заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

«Интеграция Грузии в НАТО – это решение наших граждан, и всем хорошо известно, что согласно последним опросам, 71% грузинских граждан поддерживают полную интеграцию в НАТО», – сказал на встрече с представителем альянса грузинский премьер Георгий Гахария, передает «Интерфакс».

Гетемюллер отметила, что НАТО усилит сотрудничество с Грузией на море.

В сентябре в Тбилиси предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».