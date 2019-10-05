Электросамокаты и гироскутеры решили внести в ПДД

В правилах дорожного движения может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности», к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры. Их пользователей планируется обязать передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам.

Детали разрабатываемых поправок к ПДД обнародовал в эфире «Ъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, передает «Коммерсант».

Изменениями в правилах занимаются Минтранс и Госавтоинспекция.

По словам Митрошина, в ПДД планируется ввести новый термин – «средства индивидуальной мобильности» (СИМ): это электросамокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты.

Пользователи СИМ должны перемещаться по велосипедным дорожкам.

Если дорожек нет, двигаться на электросамокате или моноколесе можно по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч.

Также при отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты).

Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.

Разговоры о регулировании электросамокатов и подобных устройств ведутся на фоне стремительного прироста числа их пользователей и количества соответствующих сервисов по прокату.

Кроме того, в Сети активно обсуждаются видеоролики, на которых люди на самокатах едут наравне с машинами со скоростью 50–70 км/ч. С 2017 года ГИБДД ведет статистику аварий с участием нового вида транспорта: произошло 140 ДТП, в которых погибли четыре человека.

В данный момент правила приравнивают пользователей таких устройств к пешеходам, максимальное наказание для которых – 1,5 тыс. рублей за нарушение ПДД в состоянии опьянения.

В Европе также ведутся активные дискуссии на эту тему: в июле дополнительные ограничения (в частности, введение лимита скорости в 20 км/ч) для владельцев СИМ были введены в Германии, в сентябре – во Франции.

Напомним, в августе сообщалось, что сегвеи и электровелосипеды предложили внести в ПДД.