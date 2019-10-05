Буэнос-Айрес предложил провести Год России в Аргентине и Аргентины в России

Аргентина надеется на скорое проведение перекрестных годов с Россией, сообщил замглавы МИД латиноамериканского государства Густаво Родольфо Злаувинен.

Буэнос-Айрес рассчитывает провести их «в разумные сроки» – в 2020 или 2021 годах, передает РИА «Новости».

Аргентина предпочла бы договориться на 2020 год, на который приходится 135-летие установления дипломатических отношений с российской стороной.

Официальной датой установления считается 22 октября 1885 года, когда МИД Российской империи назначил Александра Ионина – путешественника, писателя, объездившего почти всю Южную Америку – послом в Аргентине.

Отметим, что в 2015 году уже проходил Год России в Аргентине и Аргентины в России.