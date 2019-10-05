Скабеевой понравился «троллинг» Зеленского от Лукашенко

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала оговорку белорусского лидера Александра Лукашенко, который в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал Украину Россией.

В Telegram она отметила, что Лукашенко «смешно троллит» Зеленского.

«Или действительно случайно назвал Украину Россией, а потом такой: «Испугался, думаю, неужели я «Владимир Владимирович» сейчас вам сказал», – говорится в сообщении.