Первый канал изменил правила голосования на «Голосе» после скандала

Первый канал представил новые правила голосования зрителей на шоу «Голос». Об этом в эфире шоу «Голос 60+» заявил ведущий Дмитрий Нагиев.

«Больше никаких звонков. Мы принимаем ваши голоса только по смс с мобильных номеров. Если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь вы можете проголосовать за понравившегося участника только один раз на каждом из этапов», – цитирует Нагиева РИА «Новости».

Ведущий отметил, что важным нововведением, стало правило «обратного ответа».

«Отправив смс, обязательно дождитесь ответного сообщения с просьбой подтвердить свое действие. Только когда вы его подтвердите, ваш голос будет засчитан. За подтверждение плата не взимается», сказал Нагиев.

Первый канал решил обновить систему голосования после скандала в финале шоу «Голос.Дети», когда победу одержала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. По итогам расследования аналитики компании Group-IB указали на аномалии при голосовании. Расследование показало, что зрительское голосование в финале шоу «Голос. Дети», по итогам которого победила Микелла Абрамова, было сфальсифицировано. Позже Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.