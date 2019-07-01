Первый канал сделал выводы из скандала на шоу «Голос»

Первый канал решил обновить систему голосования шоу «Голос» после недавнего скандала с финальным голосованием в программе «Голос.Дети», сообщили в пресс-службе канала.

«В настоящее время Первый канал проводит обновление системы голосования в «Голосе». Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там рассказали также, что канал в понедельник начал первые после скандала с голосованием кастинги нового сезона музыкального шоу «Голос», по итогам которых 120 исполнителей пройдут в следующий тур для участия в съемочном этапе.



«Из тысяч претендентов, приславших свои анкеты на сайт Первого, приемная комиссия отобрала 600 самых ярких и перспективных исполнителей. По итогам кастинга только 120 из них будут допущены к участию в первом съемочном этапе – знаменитых «слепых прослушиваниях», – сообщили в пресс-службе Первого.



Там рассказали также, что одновременно в Останкино проходят кастинги второго сезона проекта «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения, в котором из 250 претендентов 50 дойдут до стадии «слепых прослушиваний». Самой старшей участнице кастинга 91 год.



Напомним, в окончательном отчете компании Group-IB аналитики указалина аномалии при голосовании. Больше всего накруток за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области.

Последний сезон шоу «Голос. Дети» завершился скандалом – победа 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, оказалась сфальсифицирована. Первый канал аннулировал итоги финала, а затем объявил победителями всех финалистов. Каждый из них получил по миллиону рублей.

На Первом канале заявили, что отчет с анализом голосования финала шоу «Голос. Дети», опубликованный Group-IB, будет изучен и учтен при усовершенствовании голосования.

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