Первый канал отреагировал на финальный отчет по накруткам в «Голос. Дети»

Отчет с анализом голосования финала шоу «Голос. Дети», опубликованный Group-IB, будет изучен и учтен при усовершенствовании голосования, заявили на Первом канале.

«Мы признательны Group-IB за неоценимую помощь в установлении истины в ситуации вокруг финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу», – сообщила пресс-служба канала, передает «Интерфакс».

Там добавили, что данные отчета «подтверждают справедливость принятых ранее решений».

Напомним, в окончательном отчете компании Group-IB аналитики указали на аномалии при голосовании. Больше всего накруток за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области.

Последний сезон шоу «Голос. Дети» завершился скандалом – победа 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, оказалась сфальсифицирована. Первый канал аннулировал итоги финала, а затем объявил победителями всех финалистов. Каждый из них получил по миллиону рублей.