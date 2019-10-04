Оскорбившего руководство России Габунию вызвали на допрос

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который ранее в прямом эфире оскорбил российское руководство, вызвали в Генпрокуратуру Грузии для дачи показаний по делу о хищении денежных средств телеканала «Рустави-2».

«В рамках расследования по делу о злоупотреблении служебными полномочиями против законных интересов вещательной компании «Рустави-2», присвоении денег в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества мнимой и/или лицемерной сделкой на опрос в Генпрокуратуру Грузии вызван Георгий Габуния», – сообщили в Генпрокуратуре, передает ТАСС.

Отмечается, что 3 октября по этому делу показания также дали бывший глава информационной службы телеканала и экс-телеведущий.

Ранее бывшему гендиректору телекомпании «Рустави 2» Николозу Гварамии были предъявлены обвинения в растратах и фальсификациях на сумму более 6 млн лари.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

Позже Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию. После этого владелица 9% акций канала Нино Нижарадзе потребовала отстранить Гварамию от должности.

В итоге он был уволен с телеканала, в Грузии его высмеяли.

Позже Гварамия заявил о создании новой телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») и пригласил к себе на работу журналистов, уволенных с телеканала.

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