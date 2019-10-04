Шварценеггер сказал, как правильно говорить о российских женщинах

Актер Арнольд Шварценеггер согласился, что в России живут самые красивые женщины, актер отметил их ум и одаренность.

«Это выражение очень справедливое, оно не случайно. Но мы не должны описывать женщину только с точки зрения ее красоты. Это будет коротким и неправдоподобным описанием. И я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним», – сказал Шварценеггер, отвечая на вопрос журналиста на Sinergy Global Forum в Петербурге, согласен ли он с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, передает РИА «Новости».

Ранее российские пользователи Instagram высмеяли Арнольда Шварценеггера за его фотографию с сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД.