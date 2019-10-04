Шварценеггер сказал, как правильно говорить о российских женщинах

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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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Как бороться за ценности, которых нет

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Глобализация упакована так, что готова к продвижению на всемирный рынок без доработок – целиком. А вот что можно глобализации противопоставить, какова альтернатива этому уже готовому к употреблению продукту – большой вопрос. Подробности...
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    Зачем льготы «жертвам перестройки»

    Самые большие и мощные пушки в истории

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

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      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
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      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
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          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

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          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Шварценеггер сказал, как правильно говорить о российских женщинах

                 4 октября 2019, 15:36
              Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

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              Актер Арнольд Шварценеггер согласился, что в России живут самые красивые женщины, актер отметил их ум и одаренность.

              «Это выражение очень справедливое, оно не случайно. Но мы не должны описывать женщину только с точки зрения ее красоты. Это будет коротким и неправдоподобным описанием. И я хотел бы отметить, что все российские женщины очень умные, талантливые и одаренные. Поэтому, пожалуйста, описывая их, не сводите только к красоте, иначе описание будет односторонним», – сказал Шварценеггер, отвечая на вопрос журналиста на Sinergy Global Forum в Петербурге, согласен ли он с утверждением, что в России живут самые красивые женщины, передает РИА «Новости».

              Ранее российские пользователи Instagram высмеяли Арнольда Шварценеггера за его фотографию с сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД.


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