Российские пользователи Instagram высмеяли Шварценеггера

На Instagram американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились российские подписчики, которые высмеяли его фотографию с сыном Кристофером, одетым в шинель офицера МВД.

«С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было смотреть, как ты растешь, сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», – написал Шварценеггер в Instagram.

Российские пользователи сразу обратили внимание на то, что сын Шварценеггера одет в шинель офицера МВД России.

«Русским ментом стал», «По стопам папы в «Красной жаре», «Учится еще, нашивки курсант», «У офицеров школ милиции были точно такие же нарукавные нашивки. И он полковник, раз уж на то пошло», «Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно», «Ничего себе шуба», «Поздравляю, это форма наших полицейских», – написали российские пользователи соцсети.

Кристоферу Шварценеггеру – младшему сыну актера и его бывшей жены Марии Шрайвер – на днях исполнилось 22 года.