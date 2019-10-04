На олимпиаду «Я – профессионал» за сутки поступило более 27 тыс. заявок

Российские студенты за первые сутки после открытия регистрации на олимпиаду «Я – профессионал» подали более 27 тыс. заявок, сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей», одним из флагманских проектов и является олимпиада.

«На отборочном онлайн-этапе каждый участник может попробовать свои силы в любом количестве направлений, поэтому мы призываем не откладывать регистрацию на последний момент», – говорит глава проекта Валерия Касамара, слова которой приводит РАПСИ.

В 2019–2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям – от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. По словам руководителя олимпиады, этот перечень ежегодно обновляется с учетом пожеланий участников и изменений на рынке труда. Так, в первом сезоне участникам предлагалось выбирать из 27 направлений, а во втором – уже из 54.

«В олимпиаде «Я – профессионал» могут принимать участие ребята из всех регионов России. Это реальная возможность проверить свои силы и развить нужные компетенции, попасть в ведущие компании на стажировку, быть замеченными, получить наставника и найти свой карьерный путь», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Регистрация на олимпиаду студентов продлится до 18 ноября, 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира – для этого понадобится только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы – это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Для них проводят лекции и мастер-классы ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Финалисты олимпиады пройдут на заключительный очный этап, площадки для проведения которого будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура»).

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к олимпиаде «Я – профессионал» проявляют интерес не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров.