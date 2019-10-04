Роскосмос определился с числом новых космонавтов

В ходе нового набора в отряд космонавтов, который продлится до 1 июня 2020 года, отберут четырех человек, заявил исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

«Идет отбор, он начался 3 июня этого года, закончится 1 июня следующего года. Надеемся четырех специалистов отобрать в отряд», – передает РИА «Новости» слова Блошенко.

В апреле начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов сообщил, что в 2019 году в России будет объявлен новый набор космонавтов.

В июне директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов назвал критерии отбора новых российских космонавтов.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как стать космонавтом.

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