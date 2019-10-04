Российские ученые собрались в космос на надувном бублике

Самарские ученые разрабатывают космический солнечный парусник, способный обогнать самые скоростные зонды и добраться до отдаленных уголков космоса, сообщили в пресс-службе Самарского университета.

По словам участника исследования, члена международной академии астронавтики, директора центра теоретической физики Городского университета Нью-Йорка, профессора Романа Кезерашвили, новый парус будет круглой надувной конструкцией и сможет получать реактивное ускорение без дополнительных двигателей.

«Наш аппарат представляет из себя тор, проще говоря – «бублик», у которого средняя часть закрыта пластинкой. Пластинка и есть солнечный парус, он раскроется благодаря тому, что в тор в определенный момент поступит инертный газ ксенон и надует всю конструкцию. Корпус будет покрыт специальным веществом, которое начнет испаряться, когда парусник приблизится к Солнцу, что обеспечит конструкции ускорение по принципу реактивного двигателя», – передает РИА «Новости» слова Кезерашвили.

По его словам, испарение вещества с поверхности паруса позволит быстро двигаться с помощью давления солнечного света, что поможет добраться до загадочного облака Оорта на краю Солнечной системы, где зарождаются кометы.

Напомним, ранее ученые Самарского университета нашли уникальный способ борьбы с космическим мусором, основанный на гравитационных эффектах.

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