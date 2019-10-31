Сотрудник морга в Екатеринбурге заподозрен в публикации насмешливых фото с трупами

Предполагаемый сотрудник морга в Екатеринбурге публиковал на своей странице в социальной сети фотографии с трупами, сопровождая их саркастическими комментариями, сообщает группа в соцсети «Вконтакте» «Типичный Екатеринбург».

Утверждается, что некий мужчина, который предположительно, является сотрудником морга, делал оскорбительные подписи к фотографиям с трупами. Так якобы под фото с детским гробом он написал «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь – труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли», – говорится в группе «Типичный Екатеринбург», которая ссылается на сообщение одной из подписчиц.

Отмечается, что сейчас страница мужчины заблокирована, однако утверждается, что он якобы также публиковал записи и фото с оккультной тематикой.

«Мы направляем информацию в министерство здравоохранения области и управление здравоохранения города», – говорится в сообщении группы «Вконтакте».

Ранее одной из больниц Челябинска прием пациентов вел психически больной врач, ранее убивший товарища для совершения жертвоприношения.