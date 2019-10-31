Захарова призвала помочь Киеву в разведении сил в Донбассе

Международное сообщество должно помочь украинским властям в разведении сил в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас «уже не найдется ни одного человека, который бы сказал, что минские договоренности блокирует» российская сторона, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Захарова заявила, доказательством служит видео, опубликованное не российским ТВ, а «непосредственно людьми, представляющими украинскую власть из места разведения сил».

Как указала представитель МИДа, президенту Украины Владимиру Зеленскому украинцы практически ставят ультиматум, отказываясь выполнять минские соглашения.

Захарова сказала, что международные усилия нужно направить на помощь Киеву в «настоящей реализации минских договоренностей», которую нужно начать «с конкретного шага – разведения сил». Такую помощь украинским властям должны оказать все, кто «сейчас так жаждет встречи в «нормандском формате», сказала Захарова.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Золотое, чтобы обсудить с военными отвод войск. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох».

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