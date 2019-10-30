Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах

Муж певицы Лолиты, с которым она разводится, тренер Дмитрий Иванов ответил на обвинения в изменах и растрате денег певицы.

По словам Иванова, о судебном заседании, которое было назначено на 29 октября, его не предупредили. О том, что Лолита намерена через суд признать брак фиктивным, Иванов, по его словам, также не знал.

Перед заключением брака в 2009 году пара составила брачный договор. «Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет», – рассказал Иванов «Комсомольской правде».

Супруг певицы также ответил на обвинения в том, что на ее деньги он содержал другую женщину. «Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь. А всем СМИ, которые это утверждают, придется отвечать за свои слова в суде», – заявил Иванов.

Он также добавил, что в соцсетях на него льется негатив и угрозы. Он отметил, что после бракоразводного процесса с известной певицей собирается «жить дальше, как и жил».

Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года. Адвокат исполнительницы заявил, что будет просить признать брак фиктивным.