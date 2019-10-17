Муж Лолиты подал на развод

Московский суд принял к рассмотрению заявление о расторжении брака певицы Лолиты Милявской и фитнес-тренера Дмитрия Иванова.

Согласно данным портала единого информационного пространства мировых судей Москвы, иск в суд подал супруг певицы, передает «Пятый канал».

Отмечается, что этот развод станет для Лолиты пятым по счету.

О расставании с мужем Лолита объявила еще в начале июля. Певица пояснила, что они «очень ровно стали относиться друг к другу» и чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, решили развестись.

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