Лолита заявила о разводе с мужем

Певица Лолита Милявская заявила, что после девяти лет брака расстается с 44-летним теннисистом и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный «молодой» муж целых 9 лет», – написала она в своем Instagram.

По ее словам, она совершенно искренне желаем ему всего самого лучшего. Лолита пообещала не искать себе новое приключение, а поживет одна и будет «наслаждаться семьей и работой».

Лолита и Иванов поженились 20 марта 2010 года. Для певицы это был пятый брак. Ранее она была замужем за Александром Беляевым, Виталием Милявским, Александром Цекало и Александром Зарубиным.