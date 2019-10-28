Лолита потребует признать свой брак фиктивным

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин сообщил, что будет просить признать брак певицы и фитнес-тренера Дмитрия Иванова фиктивным.

«Подготовка по иску назначена на 10.30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности», – сказал Жорин, передает РИА «Новости».

Он отметил, что об иске стало известно случайно из базы судов. А он представляет интересы Лолиты по другим спорам.

Жорин также заявил, что будет заявлять ходатайство о признании брака фиктивным, так как «вскрылись определенные обстоятельства».

Напомним, о расставании с мужем Лолита объявила еще в начале июля. Певица пояснила, что они «очень ровно стали относиться друг к другу» и чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, решили развестись.

Позже стало известно, что иск в суд подал супруг певицы.

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