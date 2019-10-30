Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз

Сослуживцы солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, перед трагедией окунали его головой в унитаз, рассказала председатель «Комитета солдатских матерей» региона Валентина Мордова.

По ее словам, рядового заставляли учить устав и драить туалет, сообщает Daily Storm в Telegram.

Мордова также уточнила, что старший лейтенант опускал Шамсутдинова головой в унитаз из-за плохой уборки.

Когда солдат начал сопротивляться, лейтенант поручил другим его «воспитывать», утверждает председатель комитета.

«Позднее [при смене караула] он сорвался и давай стрелять по тем, которые над ним издевались. Командование согласилось с тем, что была неуставщина», – отметила Мордова.

Ранее стало известно о конфликте Шамсутдинова с сослуживцами незадолго до трагедии. Сообщалось, что солдата пытались заставить мыть полы, но он отказался.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.