Водитель накопил штрафов на 1 млн рублей в Москве

Московский водитель более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Зарегистрирован один факт привлечения собственника (владельца) транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более 1 ммлн рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что нарушителя, передвигавшегося на автомобиле с иностранными номерами, выявили и оштрафовали в октябре.

Напомним, в сентябре актер Илья Глинников был вынужден за раз оплатить 139 штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться автомобиля.

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