Звезда «Интернов» едва не лишился машины из-за долгов

Актер Илья Глинников был вынужден за раз оплатить 139 штрафов за нарушение правил дорожного движения, чтобы не лишиться автомобиля.

Глинников, известный своей ролью в телесериале «Интерны» и других шоу, на протяжении семи лет нарушает ПДД. За последний год у актера накопилось 139 неоплаченных штрафов, сообщают «Вести» со ссылкой на ГИБДД.

В итоге Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль Глинникова. Общая сумма задолженности составила более 100 тыс. рублей. На данный момент арест с автомобиля актера снят.

В 2018 году актер Алексей Панин не оплатил более 50 штрафов на сумму около 40 тыс. рублейза нарушения ПДД.