Главком ВМФ рассказал о создании в России уникальных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в России строятся несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны, больших десантных кораблей, а также корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

По словам Евменова, «прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт строительство больших десантных кораблей проекта 11711», на судостроительном заводе «Северная верфь» строят «несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и последующие их модификации».

«На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире», – передает «Красная Звезда» слова Евменова.

По словам главкома, эти корабли «выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля».

Евменов отметил также, что в Санкт-Петербурге и Татарстане «активно строятся малые ракетные корабли проекта 22800».

Напомним, 30 сентября новейший российский тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов» отправился на заводские ходовые испытания, сообщает Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК).

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