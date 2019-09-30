Новейший тральщик «Владимир Емельянов» отправился на испытания

Новейший российский тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов» отправился на заводские ходовые испытания, сообщает Средне-Невский судостроительный завод (входит в ОСК).

«Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов» покинул причал Средне-Невского судостроительного завода и взял курс на Финский залив, где в ближайшее время должен приступить к выполнению заводских ходовых испытаний», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Там рассказали также, что программа испытаний рассчитана на полтора месяца, за которые корабелы и экипаж новейшего тральщика должны проверить работу основных систем и механизмов корабля в реальных условиях морского перехода. После ходовых испытаний, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям.

Напомним, 25 апреля 2018 года второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.



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