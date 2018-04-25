Стеклопластиковый минный тральщик спущен на воду в Петербурге

Второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» торжественно спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

«Совсем недавно мы закладывали с вами этот корабль. Корабли этой серии очень нужны флоту, нужны всем флотам. Я надеюсь, что скоро мы с вами выйдем на показатели не менее двух таких кораблей в год», – заявил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, передает ТАСС.

Гендиректор ЦМКБ «Алмаз» Александр Шляхтенко отметил, что возможности Средне-Невского судостроительного завода позволят строить и более совершенные корабли. По его словам, облик и техническое насыщение новых серийных тральщиков «Александрит» проекта 12700 постепенно меняются и совершенствуются.



Морской базовый тральщик «Иван Антонов» был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе 25 января 2017 года. Корабль планируется передать флоту в 2018 году.



Представляющие новое поколение кораблей противоминной обороны тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для дистанции. Их водоизмещение составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина – 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – 16,5 узла, экипаж – 44 человека.

Головной корабль проекта 12700 – «Александр Обухов» – в декабре 2016 года передали ВМФ, еще четыре корабля («Иван Антонов», «Владимир Емельянов», «Георгий Курбатов», «Яков Баляев») находятся в стадии строительства.