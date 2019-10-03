Украинцы за 11 лет стали жениться почти вдвое реже

С 2007 года на Украине значительно снизилось количество государственных регистраций браков.

Министерство юстиции страны уточняет, что в 2007 году было 416 427 регистраций браков, а в 2018 году этот показатель снизился почти на 190 тыс. и составил 228 411 браков, сообщает УНН со ссылкой на ведомство. Кроме того, тенденция к уменьшению регистраций браков прослеживается от года к году.

В 2011 году зафиксировано незначительное повышение числа бракосочетаний - 355 880 браков. Вероятно это связано с тем, что 2012 год был високосным, в этом году количество браков сократилось до 278 276.

В России в 2019 году число браков и разводов снизилось до 30-летнего минимума.