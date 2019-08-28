Число браков и разводов в России снизилось до 30-летнего минимума

Число браков и разводов в России достигло минимума с 1990 года, следует из данных Росстата. Эксперты видят причину в том, что официально регистрировать отношения люди стали в более зрелом возрасте, а некоторые вовсе живут без печати в паспорте.

По данным Росстата, в 2018 году в России пришлось 4 развода на 1 тыс. человек, всего распались 583 942 семьи. Отмечается, что меньше разводов было зафиксировано только в 1990 году. Тогда на 1 тыс. человек приходилось 3,8 разводов.

Пик расставаний (5,9 разводов на 1 тыс. человек) был зафиксирован в 2002 году, когда развелись 853 647 пар. С тех пор число разводов каждый год постепенно снижалось, передает РИА «Новости».

Однако число браков за этот период также снизилось – примерно с 1,3 млн в 1990 году до 893 тыс. в 2018 году. Но в течение этих 30 лет наблюдались как брачные «бумы», так и брачные «затишья».

Так, в 2011 году на 1 тыс. человек приходилось 9,2 свадьбы, а в 2018 году было зарегистрировано наименьшее число браков за последние 18 лет – 6,1 на 1 тыс. человек.

«Если анализировать динамику возраста заключения браков, то жениться и выходить замуж стали гораздо позже, чем 20 лет назад. Поздний брак, как правило, осознанный и потому практически исключает последующий развод», – уточнил доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, отметив, что на крепость брака также влияет рост цен на недвижимость.

«Особенно это наблюдается в крупных городах, вынуждает семьи брать ипотеку, которая и мотивирует учиться договариваться в быту. Ведь кредит, как правило, касается обоих», – добавил он.

«Опять же в крупных городах высокий процент семей, живущих гражданским незарегистрированным в ЗАГСе браком. Это современная тенденция – иметь не брачные, а партнерские отношения», – добавил Тимофеев.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) раскритиковала гражданские браки и заявила, что нынешняя молодежь не берет на себя ответственность за скорый развод.