В «Правом секторе» призвали устроить тотальное выселение Крыма и Донбасса

Спикер запрещенного в России «Правого сектора*» Артем Скоропадский призвал устроить массовое выселение не поддерживающих Украину людей из Крыма и республик Донбасса людей. Так он прокомментировал намерения Киева разработать «концепцию переходного правосудия» для этих регионов.

Скоропадский заявил, что каждый, у кого есть российский паспорт или паспорт Донецкой и Луганской народных республик, «должен быть наказан» после того, как Украина «вернет себе эти территории», сообщает Федеральное агентство новостей.

«И Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми», – заявил он.

Он признал, что в регионах проживают пожилые люди и дети, которые не могут уехать. «А все остальные, которые не выехали из ДНР и ЛНР или из Крыма – все, досвидос!» – сказал он.

По словам Скоропадского, после того, как эти территории вернутся под контроль Киева, потребуется много работать, чтоб «проверить каждого и выяснить, почему он там остался», при этом, он не исключил, что для этих целей будет создано министерство.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД