Трое московских судей подали в отставку

Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова подали в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

«Было представление председателя Мосгорсуда [Ольги Егоровой] в связи с допущенной судьями волокитой, но они подали заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Заявления удовлетворены, полномочия прекращены», – сказала Солопова, передает ТАСС.

В марте 2019 года квалификационная коллегия судей Ставропольского края лишила ушедшего в отставку судью Юрия Макарова специального статуса, его лишили первого квалификационного класса, неприкосновенности, после чего он стал обычным гражданским лицом.