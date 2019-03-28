После видео с голой блондинкой судья в Ставрополе стал обычным гражданином

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края сообщила, что лишила ушедшего в отставку судью Юрия Макарова специального статуса.

Как поясняет ТАСС, отставка председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя прекращена, он лишен первого квалификационного класса, неприкосновенности и стал обычным гражданским лицом.

Напомним, Макаров подал в отставку из-за распространенного в интернете видео, где похожий на него мужчина в компании обнаженной девушки заходит в магазин, снимая происходящее на камеру смартфона.

Судья заявил, что на кадрах не он.