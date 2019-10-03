В Газпроме заявили об опасных последствиях сокращения выбросов CO2

Мгновенное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности, так как последствия этого могут быть опасными, сообщила зампред правления Газпрома Елена Бурмистрова на Петербургском международном газовом форуме.

«Мы (руководство Газпрома) видим свое лидирующее положение на рынке не как данность или привилегию, а как, в первую очередь, ответственность за долгосрочную стабильность глобального энергетического рынка», – цитирует Бурмистрову «Интерфакс».

Она добавила, что на данный момент, особенно после завершения в сентябре климатического саммита ООН и перед Конференцией ООН по изменению климата «особенно актуально звучат слова об экологической ответственности бизнеса».

«Мы живем в эпоху фундаментальных перемен мировоззрения, когда все больше голосов, в особенности молодежи, призывают к скорейшему решению проблемы загрязнения окружающей среды. Эти благородные порывы можно только приветствовать», – сказала Бурмистрова.

Она подчеркнула, что к решению этой проблемы необходимо подходить «с холодным рассудком». «Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест – а такой результат, я уверена, не нужен разумным экологическим активистам», – отметила Бурмистрова.

По ее словам, Газпром выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, электроэнергетике, на транспорте, а в других сферах. «Уверена, что именно природный газ – идеальный энергоноситель, который позволяет уже сейчас существенно снизить степень загрязнения окружающей среды, не ставя под угрозу экономическое и социальное равновесие. В этом контексте понятие устойчивого развития обретает для нас новые аспекты. Быть одним из лидеров мирового энергетического рынка – значит отвечать не только за компанию, но и за жизнь миллионов людей и будущих поколений», – уточнила зампред правления Газпрома.

Ранее в Газпроме предложили смешивать природный газ с водородом для снижения выбросов в атмосферу до нуля.