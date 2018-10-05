Газпром предложил разбавлять природный газ

Зампред правления Газпрома Александр Медведев на Петербургском газовом форуме предложил российскому кабмину обсудить внедрение технологий по смешиванию природного газа с водородом.

«Природный газ, как известно, самый чистый из всех ископаемых видов топлива, но, тем не менее, [он] подвергался гонениям из-за выбросов в атмосферу», – сказал Медведев, передает РБК.

По его словам, добавление около 10% водорода к природному газу приведет к снижению выбросов в атмосферу до нуля. Медведев отметил, что мера окажется выгодна и с экономической точки зрения.

«Это позволит сократить размер субсидии на возобновляемые источники энергии, которая только в Германии за последние пять лет выросла в пять раз, с 4 млрд евро до 20 млрд евро в год. То есть каждая немецкая семья из своего бюджета направляет 1 тыс. евро в год на возобновляемые источники энергии», – пояснил он.

Замглавы Газпрома заметил, что предложение также укладывается в логику Парижского соглашения по климату.

Медведев отвечая и на вопрос о том, как повлияет смешивание водорода с природным газом на качество топлива и на возможность его прохождения по газопроводам.



«Никаких отрицательных последствий подмешивания водорода в природный газ, начиная от этапа транспортировки газа до его потребления в электрогенерации и промышленности, нет», – сказал он.

По его словам, необходимость применять чистый природный газ сохраняется в некоторых областях газохимического производства. Проблему можно решить с помощью технологий по выделению водорода после транспортировки газоводородной смести по трубопроводам, подчеркнул Медведев.

«Международное и межкорпоративное сотрудничество по этой теме уже ведется. Это может стать мировой темой сотрудничества не только с Европой, но и с Японией, Южной Кореей и даже США», – добавил он.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в ответ заявил, что Россия поддерживает Парижское соглашение по климату. Однако чиновник напомнил, что «гигантские запасы газа», которые есть у России, должны быть монетизированы.

«Учитывая, что через 30–40 лет ресурсная рента от углеводородов, которую мы будем получать, будет намного меньше, чем сейчас, мы смотрим на ускоренную монетизацию наших углеводородов», – сказал Сорокин. По его словам, министерство энергетики всерьез рассматривает идею Медведева и готово «включить ее в повестку ближайшего совещания у председателя правительства».

Ранее компания Газпром переместилась с первой на 17-ю строчку рейтинга 250 крупнейших энергетических компаний мира по версии S&P Global Platts, уступив лидерство американской ExxonMobil.