Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма

Владельцу медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.

«Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья – это «терроризм», вторая – это «финансирование терроризма», а третья – «легализация средств, полученных преступным путем». Это для меня было сегодня новостью», – заявил Козак.

Депутат также добавил, что ему предъявили обвинение «относительно терроризма и легализации средств», передает ТАСС.

В сентябре суд в Киеве открыл возможность для лишения лицензии телеканала «112.Украина».

Телеканал «112 Украина» начал вещание в конце 2013 года, за несколько дней до начала Майдана. Основателем и первым реальным владельцем канала называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Согласно официальным документам, обнародованным в 2016 году, конечным бенефициаром вещателя был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. Оба утверждают, что представители бывшего президента Украины Петра Порошенко хотели купить канал и постоянно оказывали на них давление. В итоге бизнесмены покинули страну.

В апреле 2018 года канал приобрел Эдуард Кац, а в декабре того же года он продал «112 Украина» депутату Верховной рады Тарасу Козаку. В июле 2019 года Подщипков обратился к президенту Владимиру Зеленскому, объявив, что остается единственным законным собственником канала, и заявил о «рейдерском захвате» данного актива. Он призвал привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца, Тараса Козака и Александра Онищенко. В свою очередь Зубрицкий уверен, что это заявление его бывший партнер сделал под давлением.



